В СБ РФ обвинили США в использовании правил поведения в интернете как механизм давления

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов считает, что в таком случае эти правила зачастую становятся инструментом для достижения целей, не связанных с обеспечением безопасности и стабильности в информационной сфере

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вашингтон использует продвигаемые им правила ответственного поведения в интернете в качестве инструмента давления на другие страны. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"США при поддержке своих союзников активно продвигают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", - сказал он.

По его мнению, в таком случае эти правила зачастую становятся инструментом для достижения целей, не связанных с обеспечением безопасности и стабильности в информационной сфере. Храмов подчеркнул, что Россия и ее союзники предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. "Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - сказал он.

Представитель Совбеза отметил, что настрой американцев очевиден: не имея возможности оперировать технически достоверными данными об источниках кибератак, Вашингтон и его союзники выдвигают бездоказательные обвинения в адрес неугодных им государств. "Цель оправдывает средства", поэтому в стремлении придать мнимую легитимность своим действиям Вашингтон планирует создать с участием "доверенных стран" собственный международный центр по отслеживанию киберпреступлений в качестве подконтрольного механизма для политически мотивированного наказания так называемых нарушителей "правил ответственного поведения" в киберпространстве", - предостерег Храмов.