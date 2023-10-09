СБ РФ: продвигаемая США "Декларация о будущем интернета" закрепляет дискриминацию в Сети

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов подчеркнул, что на самом деле подписанты декларации фактически делегировали Вашингтону свое суверенное право на обладание национальной информационной инфраструктурой

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лоббируемая Вашингтоном "Декларация о будущем интернета" закрепляет дискриминацию во всемирной сети. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Олег Храмов.

"Гегемонистскими устремлениями США в информационном пространстве пронизана и продвигаемая ими "Декларация о будущем интернета". Основанный на рассуждениях о защите демократии в сети Интернет документ, по сути, призван закрепить дискриминационную модель управления всемирной сетью и создать иллюзию вовлечения других государств в этот процесс", - сказал он.

При этом, по словам Храмова, избирательный американский подход к реагированию на инциденты в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) допускает возможность полной блокировки доступа отдельных государств к сети Интернет в противовес собственной логике общедоступности ее ресурсов, а также уничтожение используемой ими инфраструктуры.

Он подчеркнул, что на самом деле подписанты декларации фактически делегировали Вашингтону свое суверенное право на обладание национальной информационной инфраструктурой, поскольку корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), на которую возложены контрольные функции над глобальной сетью, на практике полностью подчинена американскому правительству. "Пытаясь сохранить подобным образом монополизм в области интернет-регулирования, США в полной мере реализуют неоколониальные притязания на глобальное доминирование в цифровом пространстве", - сказал Храмов.