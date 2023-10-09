В СБ РФ считают, что предлагаемое США партнерство в информационной сфере имеет двойное дно

По словам замсекретаря Совета безопасности Олега Храмова, США, "которые не скрывают своего высокомерного права делить государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, задействуют любые рычаги давления"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Так называемое равноправное партнерство в информационной сфере, которое предлагают США, имеет двойное дно, поскольку создает для Вашингтона возможности для контроля соответствующей инфраструктуры других государств. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".

"Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет двойное дно, поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев цветных революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", - сказал он.

По словам Храмова, США, "которые не скрывают своего высокомерного права делить государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, задействуют любые рычаги давления". Вседозволенность и правовая неурегулированность, указал замсекретаря СБ РФ, создают предпосылки к хаосу, диктату сильных, их безответственности и безнаказанности за противоправные деяния.

"Вот почему упомянутые "инициативы" Вашингтона не находят отклика у большинства членов мирового сообщества, особенно развивающихся стран, которые все чаще демонстрируют поддержку продвигаемых Россией принципов построения равноправной и справедливой системы обеспечения международной информационной безопасности", - подытожил он.

Храмов в этой связи подчеркнул, что сегодня для всех очевидно, что реальная борьба с информационными угрозами требует выстраивания равноправных партнерских отношений и развития доверия к международному сотрудничеству.

"Показательно, что большинство стран мира разделяют российские подходы, сознают общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в информационном пространстве на основе уважения суверенитета, национального законодательства и традиций отдельных государств", - отметил он.