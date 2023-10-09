СБ РФ: США локализовали у себя управление интернетом, используют его в разведке

По словам замсекретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, в целом "современное состояние международных отношений характеризуется глобальным противостоянием стран Запада не только с Россией, но и другими странами, которые защищают свои национальные интересы"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США используют киберпространство для противостояния с другими странами, в том числе им помогает в этом большая степень локализации управления интернетом, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".

По его словам, в целом "современное состояние международных отношений характеризуется глобальным противостоянием стран Запада не только с Россией, но и другими странами, которые защищают свои национальные интересы".

"Это в полной мере относится и к информационной сфере. Интернет вместо безопасной среды для экономического развития суверенных стран стал ареной геополитического противостояния. США, создав сеть Интернет, обеспечили локализацию управления большей ее частью на своей территории и по мере придания ей глобального характера стали пользоваться своим доминированием для решения собственных конъюнктурных задач, в том числе в интересах американских силовых ведомств", - сказал Храмов.

Он обратил внимание, что эта линия "проявилась в организации масштабных разведывательных операций, в том числе в отношении их союзников, в подготовке и проведении компьютерных атак на критически важные объекты ряда суверенных государств, а также в создании условий для подрывной деятельности на территории и в интернет-пространстве многих независимых стран и в насаждении их народам чуждых духовно-нравственных ценностей".