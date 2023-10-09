В СБ заявили, что страны хотят обособлять национальные сегменты интернета от влияния США

Замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов отметил, что "Вашингтон пытается всеми возможными путями и средствами изолировать информационное пространство от неугодных ему" государств

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Суверенные страны работают над обособлением национальных сегментов интернета от агрессивного влияния США, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".

"В отчаянной борьбе за сохранение политического и технологического доминирования Вашингтон пытается всеми возможными путями и средствами изолировать информационное пространство от неугодных ему стран, изменяя на ходу свои собственные ранее навязывавшиеся подходы. Такие действия американцев привели к стремлению суверенных государств обособлять национальные сегменты сети Интернет, что ведет к ее фрагментированию", - сказал Храмов.

Он добавил, что в этих условиях "метания" США, связанные с опасением потерять такой инструмент влияния, приводят к усилению агрессивности их киберполитики.

По словам замсекретаря Совбеза, "наглядным примером стремления Вашингтона сохранить свой "имперский" статус является ставка на проведение экстерриториальных расследований киберпреступлений", на что нацелена в том числе не ратифицированная Россией так называемая Будапештская конвенция.

"Дальше - больше. Мы видим настойчивое стремление США использовать принцип экстерриториальности в борьбе с киберпреступностью для применения выдуманного ими самими "правила" преследования граждан иностранных государств во всех уголках мира в угоду американским интересам. При этом игнорировать собственные же двусторонние письменные договоренности в сфере противодействия уголовной преступности", - указал Храмов.

Вместе с тем он заметил, что в сложившихся условиях союзники Вашингтона, ставшие заложниками его риторики и давления, вынуждены идти "на разрушение ранее достигнутых договоренностей, [на] слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам".