СБ РФ: США хотят подмять под себя информационную инфраструктуру суверенных стран

Заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов указал на "Программу действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ в контексте международной безопасности", утвержденную на Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США нацелились подмять под себя информационную инфраструктуру суверенных стран. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

Он указал на "Программу действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ в контексте международной безопасности", утвержденную на Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году. "Под предлогом оказания помощи развивающимся странам в рамках этой программы Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств, подсадить их на "технологическую иглу", не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики", - сказал он.

Храмов добавил, что программа призвана обеспечить условия для реализации гегемонистских целей Соединенных Штатов. Пагубность таких действий, по его мнению, не вызывает сомнений, тем более что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе.