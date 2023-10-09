Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции украинское урегулирование

Александр Грушко изложил Мехмету Самсару принципиальные подходы применительно к международным инициативам по нахождению путей урегулирования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили на встрече подходы РФ к международным инициативам по ситуации вокруг Украины.

"В ходе беседы обсуждены актуальные аспекты региональной проблематики, включая ситуацию на Украине. С российской стороны изложены принципиальные подходы применительно к международным инициативам по нахождению путей урегулирования украинского конфликта", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

В МИД РФ информировали, что в ходе беседы была затронута двусторонняя повестка дня, включая контакты на различных уровнях.