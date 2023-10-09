В СБ заявили, что Запад применяет систему обработки общественного мнения против России

По словам заместителя секретаря Совета безопасности Олега Храмова, "западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Разветвленная сеть лоббистских агентств, развернутая Западом, пытается дискредитировать специальную военную операцию, открыть новые фронты борьбы с Россией, но "прикрыть" деятельность спецслужб США и Великобритании. Россия принимает меры по пресечению такой работы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов.

"Для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения", - констатировал он в интервью "Российской газете". По данным Храмова, "западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств". "Они призваны создавать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру", - указал замсекретаря СБ.

Для примера он привел деятельность "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне. "В эту ассоциацию входит несколько десятков зарубежных фирм. Численность ее сотрудников по всему миру - более 30 тыс. человек. В тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой "Пиар нетворк" они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением", - отметил Храмов.

По его словам, "данные структуры последовательно и скрупулезно обеспечивают информационное прикрытие операций спецслужб США и Англии". "Их деятельность финансируется по линии государственного департамента и Агентства по международному развитию США, американского "Национального фонда в поддержку демократии", "Фонда Сороса" (фонд финансиста Джорджа Сороса "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ), а также правительства Великобритании", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

Храмов обратил внимание на то, что "на текущем этапе усилия этих структур направлены прежде всего на дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции на Украине". "По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных "событиям в Буче", - уточнил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

"При этом англосаксы не ограничиваются рамками украинского сюжета. Для них крайне важно открыть новые фронты борьбы с Россией", - уверен Храмов. "Российская Федерация со своей стороны принимает меры по пресечению подобной деструктивной деятельности", - заверил он, напомнив, что "в стоп-листы включены десятки руководителей британских и американских компаний, которые задействованы правящими кругами Запада в подготовке и продвижении заведомо ложных измышлений антироссийской направленности".