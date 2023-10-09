В ЦИК допустили препятствование некоторых стран открытию участков на выборах президента РФ

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что уществуют нормы закона, которые определяют порядок открытия избирательных участков за границей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центризбирком России заинтересован в том, чтобы участки на предстоящих президентских выборах в РФ были открыты для всех избирателей за рубежом, но не исключает, что несколько стран могут этому препятствовать. Об этом заявил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы они были открыты везде. Могу предположить, что какие-то страны не дадут согласие на то, чтобы в процессе открытия этих участков было организовано взаимодействие в первую очередь по обеспечению безопасности работы этих участков. В таких условиях избирательные участки открыть будет сложно", - сказал Булаев, отвечая на вопрос как будут организованы президентские выборы за рубежом и в каких странах они по объективным причинам проводиться не будут.

Булаев напомнил, что существуют нормы закона, которые определяют порядок открытия избирательных участков за границей: их открывают руководители диппредставительств, консульских учреждений в определенные законом сроки.