В СФ заявили, что Абхазия имеет право обеспечивать свою безопасность вместе с союзниками

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал перспективу создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Очамчирском районе республики

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Республика Абхазия, как суверенное государство, имеет право обеспечивать собственную безопасность, в том числе совместно со своими союзниками, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя перспективу создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Очамчирском районе Абхазии.

"Абхазия - это, конечно, лакомый кусок для западных стран, это Черноморское побережье, контроль Черного моря, его восточной части. Я думаю, что, конечно, Абхазия имеет полное право думать о своей независимости и безопасности и решать этот вопрос так, как она считает нужным, вместе со своими союзниками, прежде всего Россией", - сказал Джабаров в ходе видеомоста Москва - Сухум - Цхинвал, приуроченного к 15-летию Женевских дискуссий по Закавказью, отвечая на вопрос о возможной роли нового пункта базирования ВМФ в Абхазии в условиях разморозки ряда международных конфликтов.

5 октября секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил ТАСС, что базирование Военно-морского флота России в Очамчирском морском порту предусмотрено соглашением между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики.

Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с сообщениями о планах России создать базу ВМФ РФ в Абхазии. Как следует из заявления представителя внешнеполитической службы ЕС, Брюссель полагает, что этот шаг может привести к дальнейшему усилению напряженности и угрозе стабильности в регионе.