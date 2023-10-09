Россия в СПЧ ООН высказалась против политизации диалога с ДРК по правам человека

Представитель делегации Андрей Башилов расценил как "весьма сложное" положение в области прав человека в ДРК, особенно в ее восточных провинциях

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Диалог с властями Демократической Республики Конго (ДРК) и оказание этой стране технического содействия в сфере прав человека необходимо вести конструктивно, без какой-либо политизации. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Нормализация ситуации в восточных провинциях ДРК крайне важна для налаживания нормальной жизни населения и успешной подготовки к всеобщим выборам в ДРК, намеченным на 20 декабря, - отметил представитель делегации Андрей Башилов. - В этих условиях особую актуальность приобретает установление конструктивного диалога с властями ДРК и оказание технического содействия для наращивания потенциала в правозащитной сфере". "Считаем, что работа на этом направлении должна вестись без какой-либо политизации и при непременном учете национальных, исторических, этнических и культурных особенностей страны", - подчеркнул дипломат.

Он расценил как "весьма сложное" положение в области прав человека в ДРК, особенно в ее восточных провинциях. Ключевым фактором, препятствующим нормализации ситуации, является хроническая нестабильность в этой части страны, где продолжается "горячая фаза" противостояния правительственных сил, миротворцев ООН и подразделений стран субрегиона с многочисленными незаконными вооруженными формированиями. На этом фоне в России с тревогой отмечают "рост насилия и числа жертв среди гражданского населения, увеличение численности внутренне перемещенных лиц и конголезских беженцев в соседних странах". Активность многочисленных бандформирований привела к гуманитарному кризису и перемещению более 1 млн человек в одной лишь провинции Северное Киву. Не способствуют исправлению гуманитарной обстановки и межэтнические противоречия. "Обеспокоены тяжелым положением наиболее уязвимых групп населения, прежде всего - детей и женщин", - заключил представитель делегации РФ.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.