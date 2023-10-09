9 октября, 15:29,
обновлено 9 октября, 15:39

Источник: Дума планирует в октябре рассмотреть изменения в закон о выборах президента

По его словам, профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, уточняющий несколько норм закона о выборах президента РФ. Такое решение принял Совет Думы, сообщил ТАСС источник в аппарате палаты.

"Изменения в закон о выборах президента Госдума планирует рассмотреть в октябре. Совет включил в программу работы Госдумы на октябрь подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах президента", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября. 

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