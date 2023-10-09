Захарова заявила, что власти ФРГ реабилитируют нацизм, манипулируя историей

Историческая амнезия и игра в двойные стандарты ведут к повторению мировых катастроф, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Позицию германского правительства по вопросу сотрудничества украинских националистов с немецкими нацистами во время Второй мировой войны можно расценивать как открытую реабилитацию нацизма через манипуляцию историческими сведениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она привела ответы со стороны германского парламента на депутатский запрос фракции партии "Левые", согласно которому правительство ФРГ якобы не располагает собственными, выходящими за пределы материалов СМИ, данными по вопросу участия членов ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) в убийстве десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны, а также отрицает существование информации о сотрудничестве украинских националистов с нацистскими оккупантами.

"Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма - через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине", - написала Захарова в Telegram-канале. "Историческая амнезия и игра в двойные стандарты ведут к повторению мировых катастроф", - добавила она.