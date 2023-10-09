Небензя: Киев обвиняет Москву в ударах именно в моменты зарубежных контактов Зеленского

Постпред РФ при ООН отметил, что трагедия в селе Гроза произошла ровно в тот момент, когда президент Украины убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Украина начинает обвинять РФ в обстрелах, когда в Киев приезжают зарубежные гости, или же когда украинский президент Владимир Зеленский отправляется в страны Запада просить деньги и оружие. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Есть и еще одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов, прежде всего, самые резонансные из них, - сказал он. - Прежде всего, по магическому стечению обстоятельств, они происходили в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину или же тогда, когда Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги или оружие".

"Трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании, - продолжил Небензя. - Сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей к Зеленскому".

Постпред России при ООН также указал на несколько моментов, которые сразу бросаются в глаза, когда речь идет об инциденте в селе Гроза. "Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот "случайное" совпадение. Не исключаем, что также будет и с Грозой", - указал он.

"Напоминаем, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, в том числе, с точки зрения международного гуманитарного права. А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушением, приводит к трагедиям, о которых мы уже сегодня упоминали", - добавил Небензя.

Ранее МИД Австрии сообщил, что вызывает посла РФ из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.