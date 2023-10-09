Богданов принял посла Палестины в Москве

Стороны обсудили конфликт вокруг Израиля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"9 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Государства Палестина в Москве Абдель Хафиза Нофаля по его просьбе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там уточняется, что в ходе встречи обсуждалось "драматическое развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта".