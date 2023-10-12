Богданов обсудил с представителями Сирии события в зоне конфликта Израиля и Палестины

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы "состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также решении проблем, связанных с комплексным урегулированием и постконфликтным восстановлением страны"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителями сирийских общественно-политических кругов событиям в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Особое внимание было уделено событиям в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что в ходе беседы "состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также решении проблем, связанных с комплексным урегулированием и постконфликтным восстановлением страны".

На встрече присутствовали депутаты народного совета САР Муджиб Ад-Дандан и Фейсал Аззуза, генеральный секретарь сирийской национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим, председатель народной партии Сирии шейх Наваф Аль-Мухлим и член политбюро Сирийской социалистической национальной партии Тарек Аль-Ахмад.