12 октября, 17:11
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с представителями Сирии события в зоне конфликта Израиля и Палестины

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы "состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также решении проблем, связанных с комплексным урегулированием и постконфликтным восстановлением страны"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителями сирийских общественно-политических кругов событиям в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

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"Особое внимание было уделено событиям в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что в ходе беседы "состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также решении проблем, связанных с комплексным урегулированием и постконфликтным восстановлением страны".

На встрече присутствовали депутаты народного совета САР Муджиб Ад-Дандан и Фейсал Аззуза, генеральный секретарь сирийской национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим, председатель народной партии Сирии шейх Наваф Аль-Мухлим и член политбюро Сирийской социалистической национальной партии Тарек Аль-Ахмад. 

Теги:
СирияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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