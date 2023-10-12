В МИД РФ прокомментировали удары Израиля по Сирии

Они чреваты крайне опасными последствиями в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в ведомстве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - указали в министерстве, комментируя авиаудары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Как отметили в МИД РФ, удары сил Израиля являются грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. "Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения", - отметили в МИД РФ.

"В результате атаки были повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу", - указали в министерстве.