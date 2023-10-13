В СФ считают, что США не приехали на парламентскую G20 из-за отсутствия повестки против РФ

Вице-спикер Совета Федерации заявил, что, "судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Индию на IX Саммит председателей парламентов государств Группы двадцати, так как в повестку не удалось добавить антироссийские тезисы. Об этом в Telegram-канале сообщил член российской делегации на саммите, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию - видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку", - написал сенатор.

Зампредседателя Совфеда в целом констатировал, что, "судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию". Вместе с тем, продолжил он, "к существующему составу участников выразили желание присоединиться Африканский союз и Панафриканский парламент, что значительно усиливает парламентское измерение саммитов Группы двадцати в мире".

Косачев отметил, что "председательствующая в этом году в "двадцатке" Индия <...> и многие другие страны совершенно точно готовы вместе работать над общей глобальной целью - создание безопасного, справедливого и многообразного мира", о котором недавно говорил президент РФ Владимир Путин.

Российскую делегацию на саммите возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она вместе с российскими парламентариями прибыла в Нью-Дели накануне.