В ФТС сообщили, что Литва саботирует работу пункта пропуска под Калининградом

В службе отметили, что литовская сторона искусственно создает очереди на выезд из Калининградской области с целью создать недовольство ситуацией у граждан

ДУШАНБЕ, 13 октября. /ТАСС/. Литовская сторона искусственно создает очереди на выезд из Калининградской области с целью создать недовольство ситуацией у граждан, это нарушение гуманитарных норм. Об этом сообщил ТАСС врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов после заседания глав таможенных служб стран СНГ в Душанбе.

"То, как поступают сегодня литовские коллеги, своим бездействием искусственно создавая очереди на пункте пропуска, - это нарушение и гуманитарных норм, и правил. И так огромное количество товаров - подсанкционные, их просто не пускают к нам из Евросоюза. А то, что идет автотранспортом, это, по сути, товары первой необходимости, лекарство и продовольствие. Но и в этой ситуации мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам", - сказал он.

По словам врио руководителя ФТС, литовская таможня использует различные способы затягивания времени пропуска большегрузов: ссылаются на нехватку людей, досматривают то, что не требуется досматривать даже в условиях санкций, сам досмотр транспорта и груза проводят медленно. "Все это делается умышленно с целью вызвать недовольство у российских граждан многодневными ожиданиями пересечения границы. Это не что иное, как бессовестная, античеловечная позиция литовской стороны, ее таможенных структур", - подчеркнул Давыдов.

С 6 октября очередь на единственном работающем в Калининградской области международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой ежедневно превышает 100 фур. В последние несколько дней очереди фиксируются в 130-140 грузовиков. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди на пункте по состоянию на 07:00 по местному времени (08:00 мск) пятницы составляло 60 часов, в очереди перед пунктом контроля находятся около 130 фур.