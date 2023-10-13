Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что стороны могут обсудить, в частности, вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям и вопросы региональной безопасности

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон проводят встречу в Бишкеке. Позднее состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть много тем для обсуждения. Это вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.