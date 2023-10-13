Небензя: жена Зеленского потратила в ювелирном магазине Нью-Йорка более $1 млн

По мнению постпреда РФ при ООН, это "является примером того, как украинская элита сорит деньгами за границей"

ООН, 13 октября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время визита в Нью-Йорк за один вечер потратила в ювелирном магазине более $1 млн, что является примером того, как украинская элита сорит деньгами за границей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Стараниями западных кураторов Украина тонет в долгах <...>, экономика перешедшая на военные рельсы, не дает роста, уровень жизни падает <...>, режим Зеленского вопреки фактам пытается продвигать нарратив об успехах борьбы с коррупцией, это при том, что посещавшая в сентябре Нью-Йорк первая леди Украины за один только вечер в одном из самых дорогих в мире ювелирных магазинов потратила более $1 млн, которые наверняка утекли на Украину из карманов европейских и американских налогоплательщиков", - отметил дипломат на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на письмо административно-бюджетного управления Белого дома информировал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет $110,97 млрд. Эта сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Украины, направленный администрацией президента США Джо Байдена в августе. Его объем составляет $24 млрд, из них на военные нужды предусмотрено $13 млрд.

Как отмечает газета Politico, чиновники администрации Байдена серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи. По данным издания, тема украинского взяточничества уже давно вызывает беспокойство у американских чиновников, вплоть до Байдена, но масштабы этой проблемы были преуменьшены после начала конфликта.