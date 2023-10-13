Богданов и посол Ирана в Москве обсудили ситуацию в секторе Газа

В МИД РФ сообщили, что стороны выразили настрой на координацию усилий по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили ситуацию в секторе Газа, выразили обоюдный настрой на координацию усилий для поиска эффективных путей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с упором на ситуацию в секторе Газа и вокруг него. При этом подчеркивалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. - Подтвержден обоюдный настрой на координацию усилий в целях поиска эффективных путей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке".