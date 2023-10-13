В МИД РФ назвали нарушением прав человека призыв Израиля о выселении жителей Газы

Замглавы ведомства Михаил Богданов также призвал прекратить бомбардировки между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Призыв Израиля, согласно которому около 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за 24 часа, является нарушением прав человека. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Конечно, [это противоречит правам человека]".

Отвечая на вопрос о позиции Египта, который, как сообщали СМИ, отказался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, Богданов сказал: "У них свои есть соображения и причины, конечно. Почему люди [палестинцы] из своих домов должны переезжать?"

"Мы выступаем за то, чтобы было прекращено насилие, бомбардировки, были бы сейчас организованы гуманитарные коридоры для доставки воды, электричества, потому что лишили 2 млн человек самых элементарных источников жизни: воды, медикаментов, продуктов питания, электроэнергии. Это же ни в какие ворота не лезет. Это коллективное наказание 2,5 млн человек ни в чем не виновных", - сказал замминистра.