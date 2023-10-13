В МИД РФ не знают о контактах США с Россией по эскалации между Израилем и Палестиной

Замглавы ведомства Михаил Богданов заявил, что в Москве готовы к контактам с Вашингтоном

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что ему неизвестно о проведении каких-либо контактов России с США по ситуации между Израилем и Палестиной.

"У меня такой информации нет", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Мы естественно готовы [к контактам с США]. Более того, мы много раз говорили и в последнее время, что очень сожалеем, что американцы заблокировали работу ближневосточного квартета международных посредников", - отметил заместитель министра.

"Это был единственный, по сути, утвержденный международным сообществом, ООН механизм сопровождения арабо-израильских и палестино-израильских переговоров, - обратил внимание он. - К сожалению, наши западные коллеги, прежде всего США, да и европейцы, по каким-то своим, не очень понятным соображениям заблокировали эту работу. Таким образом, сорвали усилия международного сообщества по выполнению сторонами конфликта резолюций СБ ООН, которые должны были именно привести к созданию двух государств".

Богданов отметил, что РФ открыта для диалога со всеми, кто готов к взаимодействию. "Всегда призывали к коллективным усилиям, потому что консолидированные шаги, действия всегда были эффективнее и результативнее, чем работа в одиночку, когда у какой-то стороны нет даже контактов с другими, - добавил он. - В данном случае те контакты, которые у нас наработаны со многими сторонами, вовлеченными во все эти конфликтные ситуации, я думаю, у нас в этом смысле есть определенные преимущества по сравнению с другими".