Возвращение валютной выручки, "релоканты" и соседи. О чем заявил Путин после саммита СНГ

Указ о валютной выручке появился, поскольку она не возвращается в Россию в достаточном объеме, а стране нужен курс доллара "чуть-чуть пониже", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

Российский лидер в ответ на вопрос о возвращающихся россиянах, в том числе бизнесмене Михаиле Фридмане, напомнил, что РФ - свободная страна, рассказал об отношениях с сопредельными государствами и заверил в готовности Москвы в любой момент эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока.

ТАСС собрал основные ответы Путина.

О валютной выручке

Появление указа о возвращении экспортерами валютной выручки связано с тем, что российские компании "быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом": "Голь на выдумку хитра". Но теперь валюта "в достаточном объеме не возвращается" в страну.

Нынешний курс доллара "не связан с какими-то проблемами в экономике", но для бюджета нужно, чтобы он был "чуть-чуть пониже".

Указ стал результатом компромисса между специалистами и должен принести результат: "На мой взгляд, эффект будет, сто процентов". Однако "уверенность дает только страховой полис".

Уполномоченных от Росфинмониторинга будут назначать в компании-экспортеры не "чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью - иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках".

О возвращении уехавших россиян

Что касается возвращения бизнесмена Фридмана и других "релокантов", то Россия - свободная страна, каждый гражданин которой "имеет право выбрать место жительства".

В случае нарушения закона каждый россиянин должен отвечать "здесь или за границей". "Другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины", но если вернувшийся "вел себя в отношении России аморально, то он, конечно, будет это чувствовать".

Об отношениях с соседями

Украина "всегда старалась держаться в стороне" от СНГ и в итоге выбрала ассоциацию с ЕС, хотя "это было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась": "Там ничего и не осталось уже".

В Молдавии элита сейчас "считает себя не молдаванами, а румынами", но это "их выбор". Вопреки всем заявлениям, республика не отказывалась от российского газа, "благополучно получает до сих пор": "Да и где взять-то?"

С Грузией поддерживается нормальное взаимодействие: "Отношения у нас сейчас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству".

О Карабахе и отношениях с Арменией

Нагорный Карабах юридически и фактически стал частью Азербайджана не сейчас, а в ноябре 2022 года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян "сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус" региона. До этого обсуждалась идея референдума, но Баку и Ереван расходились в сроках его проведения.

Российские миротворцы формально могут находиться в регионе до ноября 2025 года, дальнейшее будет обсуждаться.

Москва готова содействовать возобновлению переговоров о мирном соглашении между Баку и Ереваном: "Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе".

Что касается отказа Пашиняна от поездки в Бишкек, он вызван "вполне понятными" обстоятельствами, премьеру "не до поездок сейчас", но "никуда Армения из СНГ не уходит". "Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и <...> он приедет".

О ситуации на Ближнем Востоке

Израиль столкнулся с жестокой и беспрецедентной атакой ХАМАС, но "отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами", нужно "думать о гражданском населении". Блокада сектора Газа неприемлема.

Россия может помочь в урегулировании, поскольку в Израиле живет много соотечественников, но и "с арабским миром очень хорошие отношения": "Нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать".

Москва готова "в любой момент" организовать вывоз россиян из региона, "когда будут условия для этого".

Об утечке оружия с Украины

Власти Украины вряд ли поставляли оружие палестинцам, но утечка вполне возможно: "Поток идет, конечно, там поток целый". Неудивительно, если окажется, что украинцы продают оружие и в Россию, они "продают все что угодно".

О повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Утверждения о возможной причастности России - "чушь собачья". "Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод". "Такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков".

Balticconnector "не так защищен", как "Северные потоки", "там могло что угодно" произойти: "могли задеть крюком, могло быть землетрясение". "Пускай расследуют".

О поездках за рубеж

"Я не исключаю этого, но конкретно там пока стараюсь ничего не планировать". "У нас и дома много текущих вопросов, которые требуют особого внимания".

Об американских СМИ

"Вы зря читаете американские СМИ": "они вас нехорошему научат".

О дне рождения