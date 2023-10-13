МИД РФ: вопрос освобождения заложников в секторе Газа надо решать очень осторожно

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, "деликатные вопросы требуют "тихой" дипломатии"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение вопроса об освобождении заложников в секторе Газа надо решать очень осторожно и кропотливо. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Вопрос состоит в том, что можно, конечно, кого-то осуждать, кого-то привлекать к ответственности, но одновременно надо решать вопросы о спасении жизни, вызволении из этой ситуации тех же заложников, - сказал Богданов. - Это требует не громких заявлений, каких-то там публичных осуждений, которые одновременно только иногда затрудняют работу, которая должна вестись очень кропотливо, очень осторожно".

По его словам, "деликатные вопросы требуют "тихой" дипломатии". "Главное в данном случае - конкретный результат, а не громкие какие-то заявления. Это очень деликатная работа и надо ее вести максимально осторожно, потому что речь идет о жизни людей, в том числе и российских граждан", - отметил он.

"Я хочу всех успокоить, кто выступает, что никто ничего не делает. Я хочу заверить, что все делается - все, что в наших силах, возможностях", - добавил Богданов.