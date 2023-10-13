В МИД РФ заявили, что с послом Израиля в России сложился доверительный диалог

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что российское посольство в Израиле работает активно и эффективно

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Диалог с послом Израиля в РФ Александром Бен Цви сложился доверительный и конструктивный, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"С израильским послом здесь мы каждый день общаемся. Он давно работает здесь, очень хорошо знает нашу страну, сам выходец из Советского Союза. У нас с ним всегда очень конструктивный, очень доверительный разговор", - сказал Богданов, отвечая на вопрос ТАСС о контактах РФ с израильской стороной.

Кроме того, высокопоставленный дипломат отметил, что российское посольство в Израиле работает активно и эффективно. "Наш посол [в Израиле] Анатолий Викторов имеет возможность говорить ежедневно и по сути ежечасно с представителем израильского руководства и с МИДом Израиля, и другими ведомствами", - указал Богданов.

"Сейчас задача стоит в эвакуации наших граждан, граждан стран СНГ, тех, кто хочет уехать и воспользоваться нашими возможностями. И, конечно, вопрос заложников. Мы этим занимаемся", - добавил он.