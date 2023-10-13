Захарова заявила о проработке Россией возможности эвакуации своих граждан из сектора Газа

По словам официального представителя МИД РФ, Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия и перейти к переговорам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ прорабатывает возможности эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

"В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий", - заявила Захарова, отвечая на вопрос об планах вывоза людей из сектора Газа.

Она отметила, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел встречи с послами Египта и Израиля в Москве Назихом Нагари и Александром Бен Цви, в ходе которых была обсуждена "складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке на фоне опасной тенденции нарастания кровопролитного вооруженного противостояния, влекущего за собой все больше жертв".

"В данном контексте с российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения огня и скорейшего налаживания переговорного процесса между палестинцами и израильтянами в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями ООН и ее Совета Безопасности", - указала дипломат.

По ее словам, в ходе встречи была также подчеркнута "исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и государств - членов СНГ".

Она добавила, что Россия настоятельно призывает стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия и перейти к переговорам. "К сожалению, ситуация развивается драматически. Еще раз настоятельно призываем Палестину и Израиль прекратить боевые действия и перейти к переговорам", - отметила дипломат.