МИД РФ заявил, что отслеживает ситуацию с авиаперелетами между Россией и Израилем

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с 9 октября регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию авиакомпаний Азимут, RedWings и других авиаперевозчиков доставлено 2,3 тыс. человек

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. МИД России совместно с Росавиацией и другими ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с авиаперелетами между Россией и Израилем. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

"Что касается ситуации с авиаперелетами между Россией и Израилем, то совместно с Росавиацией и другими ведомствами самым тщательным образом отслеживаем ее", - отметила она.

Дипломат указала, что с 9 октября по настоящее время регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию авиакомпаний Азимут, RedWings и других авиаперевозчиков доставлено 2,3 тыс. человек.

"Авиакомпания RedWings осуществляет ежедневный дополнительный рейс по маршруту Тель-Авив - Москва", - добавила она. - Как сообщают представители Росавиации, полеты выполняются штатно, билеты в продаже есть. За дополнительной информацией рекомендую обращаться к ведомствам нашего транспортного блока".

Кроме того, по словам дипломата, имеются также возможности полетов через третьи страны, несколько зарубежных авиакомпаний продолжают летать в Тель-Авив.