Оверчук: Международная организация по русскому языку открыта для межнациональных связей

Вице-премьер России добавил, что объединение обеспечит международное взаимодействие по вопросам поддержки использования русского языка во всех возможных формах коммуникации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международная организация по русскому языку (МОРЯ) открыта для присоединения новых членов и развития международных связей. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

На заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся в пятницу в Бишкеке, был подписан договор об учреждении МОРЯ.

"Хотел бы выразить признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за инициативу учреждения этой организации, безмерную благодарность президенту России Владимиру Путину и главам присоединившихся к этой инициативе государств. Отдельное спасибо МИД России и всем коллегам в странах СНГ, с которыми мы вместе работали над воплощением этой инициативы в жизнь. МОРЯ задумана как цивилизационный проект международного уровня. Надеюсь, так и будет", - сказал Оверчук, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

"Организация создавалась под эгидой СНГ, но поле ее деятельности - весь мир. Там, где говорят или думают на русском языке, интересуются им, любят и хотят учить. Таких стран в мире очень много. Организация открыта для присоединения новых членов и развития международных связей", - добавил он.

Оверчук указал, что МОРЯ - это инструмент поддержки, популяризации и распространения русского языка во всем мире, языка международного общения, культуры и науки, литературы, "оказывающей воздействие на формирование цивилизации".

"Неслучайно, что в роли учредителей новой международной организации выступили государства - члены СНГ, ведь для наших стран русский язык представляет особую ценность. Это наш общий язык, сближающий наши народы и укрепляющий наши связи", - отметил он.

Вице-премьер России добавил, что созданная организация представляет собой "институциональный механизм, который обеспечит международное взаимодействие по вопросам поддержки использования русского языка во всех возможных формах коммуникации - общение, чтение, письмо, все виды аудиовизуальной культуры".

Деятельность организации

В сообщении кабмина отмечается, что местом для размещения штаб-квартиры организации выбран город Сочи. Также указано, что "деятельность МОРЯ будет сосредоточена на продвижении и популяризации русского языка как уникального культурного явления, служащего базой общего культурного кода народов Северной Евразии, средством мышления, общения и доступа к мировой культуре и науке для сотен миллионов людей в мире".

"Организация будет взаимодействовать с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями государств-членов, реализовывать гуманитарные проекты, такие как производство разнообразных информационных продуктов, перевод произведений классиков и современных авторов на русский язык и с русского языка на языки народов других стран. Под эгидой организации будут проводиться международные конференции, выставки и иные мероприятия", - говорится в сообщении.