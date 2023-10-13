Посол РФ сообщил о подготовке Египта к эвакуации россиян из сектора Газа

В секторе Газа находятся сотни российских граждан и граждане других стран СНГ, уточнил Георгий Борисенко

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Египта готовы оказать помощь в организации эвакуации россиян из сектора Газа и ведут подготовку к этому. Об этом заявил в интервью RT посол России в Египте Георгий Борисенко.

"В секторе Газа находятся сотни российских граждан, а также граждане других стран СНГ <...>. Естественно, мы ведем очень активную работу с властями Египта по поводу организации эвакуации наших соотечественников. Хотел бы с признательностью отметить, что египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей", - сказал дипломат.

Посол обратил внимание на то, что власти Израиля "до настоящего момента отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к контрольно-пропускному пункту "Рафах". "На данный момент никакого коридора безопасности не существует, и его создание полностью зависит от израильской армии. Но тем не менее власти Египта, другие страны, в том числе Россия, ведут работу с властями Израиля, настаивая [на том], чтобы такой коридор был создан", - добавил он.