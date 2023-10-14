Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Проект резолюции указывает на необходимость обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации гражданских лиц

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Россия предлагает Совету Безопасности ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом говорится в проекте предлагаемой РФ резолюции СБ ООН, с которым ознакомился ТАСС.

"Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны", - говорится в проекте резолюции.

"Совет Безопасности ООН <...> решительно осуждает любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма, <...> призывает к освобождению всех заложников, - говорится в тексте проекта документа. - Призываем к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медицинские средства, а также к созданию условий для безопасной эвакуации гражданских лиц".

В проекте резолюции также отмечается "серьезная озабоченность эскалацией насилия и ухудшением ситуации, в частности, большим числом жертв среди гражданского населения", а также подчеркивается, что "палестинское и израильское гражданское население должно находиться под защитой".