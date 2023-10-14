Богданов и посол Ирака обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Особое внимание замглавы МИД РФ и Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби уделили обострению палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ирака в РФ Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обсудили ближневосточную повестку с акцентом на резкое обострение конфликта между Палестиной и Израилем.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 10-11 октября официального визита в Москву премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда ас-Судани.