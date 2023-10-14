Москва готова к посредничеству в конфликте в регионе, отметил постоянный представитель России при ООН

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

"Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Он добавил, что Россия "однозначно осуждает" проявления жестокости, убийства и "ужасающую" степень насилия. "Убийства и насилие в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины неприемлемы. Случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимо", - подчеркнул он.

Он также заявил, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. "Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах", - сказал он. Небензя указал, что именно Вашингтон "безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного "квартета" международных посредников, пытаясь монополизировать мирный процесс и свести его к навязыванию Палестине и другим арабским странам экономического мира с Израилем без действительного решения палестинской проблемы".

"Мы постоянно предупреждали об этом, говоря, что это однажды будет иметь последствия. И это случилось", - подчеркнул он. Небензя добавил, что Соединенные Штаты годами блокировали "любую реакцию и любые сигналы СБ ООН", уверяя, что "тихая региональная дипломатия эффективнее".

О резолюции

Небензя подтвердил, что Россия внесла в Совет Безопасности всемирной организации резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. "То, что мы предлагаем, это призвать к немедленному перемирию [на Ближнем Востоке - прим. ТАСС] <...>, необходимо начать переговоры", - сказал он. Россия запросила от членов Совета Безопасности отреагировать на проект резолюции "до 12:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) субботы", указал постпред. Небензя также добавил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие сдержанно.

"Мы готовы к посредничеству в конфликте", - добавил дипломат, подчеркнув, что для России важны обе стороны, в том числе потому что российские соотечественники проживают как в Палестине, так и в Израиле. При этом Небензя отметил, что нынешняя волна насилия на Ближнем Востоке происходит на фоне нарушений Израилем резолюций Совета Безопасности ООН в последнее время.

"Мы не должны игнорировать нарушения правовой системы и решений Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе расширение поселений, что постоянно осуждалось большинством членов ООН", - сказал он.

О праве Израиля на защиту

Россия признает право Израиля на самозащиту, однако считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев, указал Небензя.

"Израиль имеет полное право защищать своих граждан, мы также подтверждаем право Израиля обеспечивать свою безопасность. Однако у нас есть два измерения этой трагедии, и мы не можем выделять одно и игнорировать второе - неизбирательные удары по жилым районам в Газе, отрезание этой территории от воды и электричества, - сказал он. - Человеческие жизни важнее всего, а действия Израиля по коллективному наказанию жителей Газы, а также его требования эвакуировать более 1 млн гражданских за 24 часа и сконцентрировать их де-факто в гетто на юге сектора неприемлемы и могут привести к необратимым последствиям как в регионе, так и в мире".