Мэр Алёшек сообщил об усилении интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ

Украинские военные используют кассетные боеприпасы, рассказал Георгий Журавко

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины наращивают интенсивность обстрелов города Алёшки в Херсонской области, используя в том числе кассетные боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.

"ВСУ не прекращают обстрелы города, их интенсивность увеличивается", - сказал он.

По его информации, украинские военные при обстрелах также используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы. "Ситуация в Алёшках остается напряженной", - подчеркнул Журавко.

При этом, уточнил он, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в городе работают магазины, аптека, функционирует рынок, вывозится мусор. "Оказываются административные и социальные услуги. Коммунальные службы ведут ремонтно-восстановительные работы городских инженерных сетей и коммуникаций", - добавил Журавко.

Алёшки - небольшой город на левом берегу Днепра, он находится в 15-км зоне от линии соприкосновения. Ежедневно он подвергается обстрелам.