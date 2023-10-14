14 октября, 01:05
Военная операция на Украине

Мэр Алёшек сообщил об усилении интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ

Украинские военные используют кассетные боеприпасы, рассказал Георгий Журавко

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины наращивают интенсивность обстрелов города Алёшки в Херсонской области, используя в том числе кассетные боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ не прекращают обстрелы города, их интенсивность увеличивается", - сказал он.

По его информации, украинские военные при обстрелах также используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы. "Ситуация в Алёшках остается напряженной", - подчеркнул Журавко.

При этом, уточнил он, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в городе работают магазины, аптека, функционирует рынок, вывозится мусор. "Оказываются административные и социальные услуги. Коммунальные службы ведут ремонтно-восстановительные работы городских инженерных сетей и коммуникаций", - добавил Журавко.

Алёшки - небольшой город на левом берегу Днепра, он находится в 15-км зоне от линии соприкосновения. Ежедневно он подвергается обстрелам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация