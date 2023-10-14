Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты и понтонеров ВСУ у Днепра

Глава Херсонской области отметил, что бойцы ВС РФ контролируют обстановку

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стянули резервы в виде морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра в Херсонской области и продолжают попытки переправ. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.

"Противник подтянул резервы в виде морской пехоты, подразделений понтонеров, продолжает самоубийственные рейды на лодках на острова. Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что несмотря на это, российские военные полностью контролируют обстановку и готовы к любому сценарию.

Ранее источник ТАСС, близкий к компетентным органам, заявил, что ВСУ готовят наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября, а также захват Запорожской АЭС. В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.