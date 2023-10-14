Косачев заявил, что четвертый Евразийский женский форум пройдет в сентябре 2024 года

Он должен состояться в Санкт-Петербурге, сообщил вице-спикер Совета Федерации

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Четвертый Евразийский женский форум запланирован на 18-20 сентября 2024 года, он должен пройти в Санкт-Петербурге, в портфеле совета форума порядка 20 проектов. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на посвященной гендерному равенству сессии парламентского саммита Группы двадцати.

"Мы уже начали подготовку к четвертому Евразийскому женскому форуму. Он состоится 18-20 сентября 2024 года в России, в Санкт-Петербурге. И на нем будет представлен весь спектр наших проектов", - сказал сенатор.

Косачев напомнил, что форум проводится раз в три года под эгидой Совфеда. "На постоянной основе ведет работу совет форума. В его портфеле порядка 20 проектов. Многие из них нацелены на поддержку бизнеса и карьеры женщин в различных отраслях: фармацевтике, добывающей промышленности, легкой промышленности, в сферах туризма и высоких технологий", - отметил он.

Вице-спикер также указал на то, что в ходе третьего форума в 2021 году было поддержано предложение создать постоянный координационный механизм "женской двадцатки". По его словам, сотрудничество на этой платформе уже разворачивается. "В следующем, 2024 году председательство в "женской двадцатке" перейдет к Бразилии. Надеюсь, что сотрудничество с Евразийским женским форумом получит дальнейшее развитие", - резюмировал Косачев.