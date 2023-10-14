Матвиенко заявила, что отношения РФ и Индии не зависят от конъюнктуры

Председатель Совета Федерации отметила, что корни этих отношений "имеют давнюю историю"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Отношения России и Индии строятся на фундаменте взаимного уважения, они "не подвержены конъюнктуре" и развиваются по нарастающей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Омом Бирлой.

"Наши отношения развиваются по нарастающей, поступательно в самых разных сферах", - сказала политик, заметив, что корни этих отношений "имеют давнюю историю". "Они строятся на фундаменте дружбы между нашими народами, взаимного уважения, взаимных симпатий. Они не подвержены конъюнктуре. Регулярно идет диалог на высшем политическом уровне", - указала Матвиенко.

Кроме этого, продолжила она, "взаимный товарооборот за последние 1,5 года - небывалая история - вырос в 5 раз". "Раньше было около 10 млрд, сейчас уже около 50 млрд долларов - объем взаимного товарооборота. Потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере", - сказала спикер СФ.

По ее мнению, роль парламентов в развитии этих отношений "должна быть более активной", в том числе в претворении в жизнь договоренностей лидеров двух стран. Матвиенко указала на необходимость активизации работы совместной парламентской комиссии, Бирла это предложение поддержал. Сенатор также выступила с инициативой организовать диалог между профильными комитетами парламентов двух стран в режиме видео-конференц-связи.

Матвиенко отметила, что находится под впечатлением от нового здания парламента страны. "Мы вас поздравляем с новосельем", - сказала она. "И конечно, посадка космической станции, сделанной в Индии, на Луну - это победа, победа науки, технологий Индии. Это было продемонстрировано всему миру, поздравляем вас с таким успешным большим проектом", - добавила спикер Совфеда.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в Индии для участия в саммите глав парламентов стран Группы двадцати.