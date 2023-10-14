Лавров ожидает визита главы МИД Индии в Москву до конца года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что с индийской стороны межправкомиссию возглавляет Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров ожидает, что его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар до конца года посетит Москву. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Омом Бирлой.

"Очень важно, что после длительного перерыва в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, которое, безусловно, придаст импульс нашему научно-техническому, торгово-инвестиционному сотрудничеству", - сказала она.

Матвиенко заметила, что с индийской стороны межправкомиссию возглавляет министр иностранных дел Индии. "Передайте ему, пожалуйста, что его коллега господин Лавров ждет его с визитом до конца этого года в Москве", - добавила она.