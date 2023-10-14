14 октября, 07:27,
обновлено 14 октября, 07:48

Матвиенко: Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Антон Новодережкин/ ТАСС
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Спикер Совета Федерации сообщила, что ее встреча с индийским премьером была "короткая, но очень содержательная"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что был бы рад принять в стране президента РФ Владимира Путина.

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"Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии", - сказала Матвиенко журналистам, комментируя прошедшую встречу с индийским премьером.

По словам Матвиенко, встреча с Моди была "короткая, но очень содержательная". "Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания", - отметила она. Матвиенко также выразила заинтересованность российской стороны "в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах".

Матвиенко возглавляет российскую делегацию на Саммите председателей парламентов государств Группы двадцати, который в эти дни проходит в Нью-Дели. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаИндияРоссияМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
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