Матвиенко: Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии

Спикер Совета Федерации сообщила, что ее встреча с индийским премьером была "короткая, но очень содержательная"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что был бы рад принять в стране президента РФ Владимира Путина.

"Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии", - сказала Матвиенко журналистам, комментируя прошедшую встречу с индийским премьером.

По словам Матвиенко, встреча с Моди была "короткая, но очень содержательная". "Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания", - отметила она. Матвиенко также выразила заинтересованность российской стороны "в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах".

Матвиенко возглавляет российскую делегацию на Саммите председателей парламентов государств Группы двадцати, который в эти дни проходит в Нью-Дели.