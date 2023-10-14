Захарова назвала спекуляциями попытки Запада обвинить РФ в снабжении ХАМАС

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как спекуляции попытки западных стран обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями.

"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами, - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ. - Звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании "при российском содействии" на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия (ЛСО), а также боеприпасов к нему".

Дипломат обратила внимание, что Россия создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами.

"Последовательно выступаем за институализацию в системе экспортно-контрольных режимов на национальном, региональном и глобальном уровнях таких универсальных и зарекомендовавших себя инструментов, как обеспечение государственного контроля за оборотом ЛCO на протяжении всего его жизненного цикла; недопущение незаконного производства ЛСО, в том числе без лицензий стран - обладательниц соответствующих технологий; строгое государственное регулирование брокерской деятельности, связанной с экспортом оружия; введение универсального запрета на передачи всех видов ЛСО субъектам, не уполномоченным правительствами государств-получателей; неукоснительное соблюдение порядка оформления сертификатов конечного пользователя", - указала она.

Дипломат отметила, что в рамках ВТС со странами-партнерами на регулярной основе реализуются имеющиеся с ними договоренности о проверках целевого использования поставленной продукции военного назначения (ПВН), комплектующих, запчастей и боеприпасов к ней. "На контрасте же развернутая странами НАТО, их партнерами и сателлитами охота по всему миру за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами, а также их безудержное стремление любыми способами поддержать боеспособность вооруженных формирований киевского режима за счет поставок все более совершенных образцов западной военной техники свидетельствуют именно об их безответственных подходах и двойных стандартах в вопросах экспортно-контрольных режимов в сфере межгосударственных передач ПВН", - указала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, в этих целях применяются все "мыслимые и немыслимые методы достижения искомого результата, в ход идут политическое давление, материально-финансовые посулы, шантаж, а порой и откровенные угрозы в адрес руководителей целого ряда государств и членов их семей". "Параллельно Вашингтон и его ближайшие союзники предпринимают многоплановые усилия по замещению на мировом рынке военно-технической продукции доказавших свою высокую конкурентоспособность российских/ советских разработок своими предлагаемыми втридорога, далекими от совершенства и эффективного практического применения аналогами", - подчеркнула она.