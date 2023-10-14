МИД РФ: ПАСЕ снова показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

В ведомстве отметили, что "легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года. Об этом говорится в комментарии специального представителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив В. В. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, - отметил он. - Членам этого сборища, из состава которого Россия вышла в прошлом году, видимо, невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций".

Дипломат добавил, что деятелям из ПАСЕ лучше обратить внимание и заняться нерешенными европейскими проблемами: притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, постыдной проблемой негражданства, бесчеловечной мигрантской политикой и другими. "Народ России - это не кучка недовольных и озлобленных эмигрантов, а мудрый и справедливый арбитр, который без подсказок извне определит, кому возглавлять нашу страну", - указал Аскальдович.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году.