Посольство РФ в Берне заявило протест из-за осквернения мемориала сподвижникам Суворова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в диппредставительстве потребовали от Швейцарии принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Берне заявило протест властям Швейцарии в связи с очередным осквернением неизвестными мемориала сподвижникам полководца Александра Суворова. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что стало известно о новом осквернении мемориала сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, нижняя часть памятника была облита синей краской. "Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в комментарии.

"Хотелось бы напомнить швейцарской стороне, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Александра Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение конфедерации от наполеоновских войск. Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории. Вновь настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала", - добавила Захарова.