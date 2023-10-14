Кадыров упрекнул Запад в "двойных стандартах" по отношению к арабо-израильскому конфликту

Глава Чечни отметил, что если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок, этого удалось бы избежать

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Запад применяет двойные стандарты по отношению к арабо-израильскому конфликту, о чем свидетельствуют его заявления. Ситуация на Ближнем Востоке сложилась бы иначе, если бы главы государств "защищали религию от нападок", считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <...> - это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера. Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок, конфликта удалось бы избежать.

"Я помню слова Владимира Владимировича, которые были сказаны, когда он стоял у могилы моего дорогого отца Ахмата-Хаджи. <...> Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. <…> А в ходе недавнего визита в Дербент, где ему подарили Священную книгу, Владимир Владимирович пообещал, что она займет самое достойное место в Кремле. <...> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии", - отметил глава Чечни.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения. В субботу глава национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил ТАСС, что Россия способна сыграть ключевую роль в прекращении военной эскалации на Ближнем Востоке, которая произошла по причине израильской агрессии.