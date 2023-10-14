14 октября, 13:22
Палестино-израильский конфликт

Кадыров упрекнул Запад в "двойных стандартах" по отношению к арабо-израильскому конфликту

Глава Чечни отметил, что если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок, этого удалось бы избежать

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Запад применяет двойные стандарты по отношению к арабо-израильскому конфликту, о чем свидетельствуют его заявления. Ситуация на Ближнем Востоке сложилась бы иначе, если бы главы государств "защищали религию от нападок", считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <...> - это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера. Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок, конфликта удалось бы избежать.

"Я помню слова Владимира Владимировича, которые были сказаны, когда он стоял у могилы моего дорогого отца Ахмата-Хаджи. <...> Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. <…> А в ходе недавнего визита в Дербент, где ему подарили Священную книгу, Владимир Владимирович пообещал, что она займет самое достойное место в Кремле. <...> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии", - отметил глава Чечни.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения. В субботу глава национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил ТАСС, что Россия способна сыграть ключевую роль в прекращении военной эскалации на Ближнем Востоке, которая произошла по причине израильской агрессии. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЧечня
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