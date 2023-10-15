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обновлено 14 октября, 23:26
Палестино-израильский конфликт

РФ запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН на 16 октября

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

Москва ожидает от бразильского представительства утверждения своего запроса в ближайшее время, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Россия запросила на понедельник, 16 октября, голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по своей резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил в субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили ее среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 [22:00 мск] в понедельник", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Полянский добавил, что российская сторона ожидает "от бразильского председательства [в СБ ООН] утверждения в ближайшее время" своего запроса. "Нам необходимо послать четкий сигнал сторонам конфликта", - отметил российский дипломат.

В пятницу Россия предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту, с текстом которой ознакомился ТАСС. Она содержит призыв к перемирию в регионе, освобождению заложников, осуждает насилие против гражданских лиц и все акты терроризма. Составленный РФ документ также призывает к доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медсредства, к созданию условий для эвакуации и защиты гражданских лиц. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие отнеслись сдержанно. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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