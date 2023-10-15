Центральное телевидение Китая показало в эфире фрагмент беседы

ТАСС, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG). Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье.

Как ожидается, полная версия интервью будет опубликована позднее.

Российский лидер посетит Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" и российско-китайских переговоров на высшем уровне. Кремль пока не называл конкретные даты визита, но сам форум "Один пояс - один путь", как сообщал МИД КНР, состоится в китайской столице на следующей неделе, с 17 по 18 октября.

Путин традиционно перед важными визитами дает интервью прессе из принимающей страны, как и перед некоторыми крупными международными форумами. В предыдущий раз президент РФ посещал Пекин 4 февраля 2022 года, за день до этого вышло его интервью Медиакорпорации Китая, и была опубликована статья для агентства Xinhua "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее". Также Путин давал интервью Медиакорпорации Китая перед госвизитом в эту страну в 2018 году.

В марте 2023 года в преддверии госвизита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина президент России написал статью для газеты "Жэньминь жибао".