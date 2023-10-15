Путин заявил, что внешнеполитические подходы Китая близки России

Идеи РФ по поводу развития Евразийского экономического союза полностью совпадают с китайскими идеями в рамках сотрудничества "Один пояс - один путь", отметил российский президент

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Концепция международного партнерства, предложенная Китаем в инициативе "Один пояс - один путь", близка России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы приветствуем эту инициативу председателя [КНР] Си Цзиньпина. Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс - один путь", - отметил российский лидер.

В целом, по мнению Путина, эта концепция стала очень своевременной и хорошо развивается. "Ведь в основе этой идеи лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития. Это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива", - указал он.

Президент РФ обратил внимание, что некоторые страны воспринимают ее как попытку КНР "кого-то под себя подмять". "Но мы не видим этого. Мы видим просто желание к сотрудничеству", - подчеркнул он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие.

Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье. Как ожидается, полная версия интервью будет опубликована позднее. Путин побеседовал с представителями Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин.