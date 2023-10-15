Путин назвал Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который смотрит в будущее

Также президент РФ отметил, что у него было более 40 встреч с председателем КНР, после которых осталось "много приятных воспоминаний"

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его признанным мировым лидером. Об этом он заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

"Это, конечно, один из признанных мировых лидеров, - отметил Путин. - [Он] не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее". Это очень важно, продолжил президент РФ. "Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают - незаметно", - подчеркнул он.

"Конечно, председатель [КНР] Си Цзиньпин - совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться - с обеих сторон причем", - отметил российский лидер.

Путин также рассказал, что встречался с председателем КНР более 40 раз и у него осталось много приятных воспоминаний. В частности, он вспомнил совместную поездку с Си Цзиньпином в Санкт-Петербург в июне 2019 года в ходе визита председателя КНР в РФ, где они вместе поднялись на борт крейсера "Аврора", катались на катере по Неве. "Очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной такой, доброжелательной атмосфере с ним говорили - и о двусторонних отношениях, о ситуации в мире", - отметил президент РФ.

Путин также напомнил о визите Си Цзиньпина в Россию, который прошел в марте 2023 года. "Был тоже очень хороший, деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений. Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", - заключил он.

Фрагменты беседы были показаны в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье. Как ожидается, полная версия интервью будет опубликована позднее. Путин побеседовал с представителем Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин.