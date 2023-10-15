15 октября, 06:50,
обновлено 15 октября, 06:53
Военная операция на Украине

Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления

Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент отметил, что Киев готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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