Путин уверен, что залог побед России заключается в единстве общества

Президент рассказал о разговоре с участниками СВО - выходцами из Бурятии, которые "не побежали" с поля боя

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российское общество едино, и именно в этом залог побед страны, уверен президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия-1" он рассказал о недавнем разговоре с участниками специальной военной операции на Украине - выходцами из Бурятии. По словам главы государства, он похвалил военных за то, что они никуда "не побежали" с поля боя. В ответ на что один из бойцов искренне удивился и переспросил: "Куда не побежали?".

"И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии говорят: "Буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", - уверен Путин. Фрагмент передачи ведущий Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

Речь идет о бойцах, совершивших подвиг под Урожайным. 22 августа в районе этого населенного пункта Донецкой Народной Республики российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России, Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.

Трое из бойцов присутствовали на встрече в Кремле, еще один присоединился по видеосвязи из больницы, так как был серьезно ранен. Путин рассказал, что в конце разговора поблагодарил их за мужество, за героизм. На что военные сразу же ответили: "У нас таких много".

"Вот честно говоря, меня это тронуло даже. Без всякой рисовки, без всего… Вы знаете, говорит, сколько у нас таких? - привел он слова одного из бойцов. - Здорово, понимаете. Российские люди вот такие. Не стали там, как у нас в народе говорят, жабры раздувать: мол, мы вот такие герои. Нет, очень скромно себя повели. Первое. А второе… потом говорит: "Мы не чувствовали героизм, мы просто воевали, делали свою работу".